Nieuwe plaat van Tim Akkerman op komst nu er voldoende geld is

De artiest kan nu de studio in om een nieuw album op te nemen. Hij liet daar niet veel tijd overheen gaan. ,,Mensen, het is zover, mijn dank is enorm groot! Het betekent dat we nu daadwerkelijk de studio in kunnen en daar ben ik nu”, zegt hij dolblij in een video die hij al snel op Twitter plaatste. ,,Nu nog de rest van de band en dan gaan we iets heel moois maken.”



Onlangs deed de zanger een beroep op zijn fans om de financiering van een lp rond te krijgen die komend voorjaar moet uitkomen. Hij wilde geen voorschot van een platenmaatschappij die eisen kan stellen aan de productie of de muzikant. ,,Toen iemand me hierover vertelde dacht ik: crowdfunding is bedelen. Daar denk ik nu heel anders over”, zei hij eerder tegen deze krant.