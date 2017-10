Nieuwe poging om oude Haagse moordzaak op te lossen

Deze Maarten werd op 16 maart in dat jaar dood in zijn woning gevonden. Zijn ouders kunnen maar geen contact met hem krijgen en vragen een kennis of deze bij hem thuis, aan de Schoutendreef, een kijkje wil nemen. Omdat er niet wordt opengedaan, belt deze kennis de politie. Dan komt de moord aan het licht. Maarten ligt met een ontbloot bovenlijf op de plavuizen vloer, is geschopt en heeft meerdere steekwonden. Achteraf blijkt de buurvrouw op 7 maart ‘s ochtends een mannengil te hebben gehoord, gevolgd door gestommel van een of meerdere mensen in het portiek.



Al in 2007 trekt de politie alles uit de kast om de dader te vinden. Om informatie boven water te krijgen plaatst ze voor het eerst zijn foto op een billboard, in de hoop dat getuigen zich melden. Nu gebeurt dat veel vaker.



Ook brengen rechercheurs zijn leven in kaart. Via zijn ouders komt de politie te weten dat hij een hele lieve, maar erg gesloten jongen was. Een homoseksueel, die al op meerdere plekken had gewoond. Uiteindelijk was hij rond de eeuwwisseling neergestreken in Den Haag. Hier kreeg hij een relatie met een man, waardoor hij diep in de schulden raakte. Later kreeg hij een nieuwe verhouding, maar deze liep in januari 2007 ook stuk.