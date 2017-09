Nieuwe raad van Wassenaar besluit over fusie met Voorschoten

,,Het lijkt ons realistisch en verstandig om de definitieve besluitvorming van dit belangrijke vraagstuk over te laten aan het nieuwe college en de nieuwe raad'', schrijft waarnemend burgemeester Charlie Aptroot aan het college van B en W van Voorschoten.



Het is het antwoord op een brief vanuit Voorschoten waarover Wassenaar bijna honderd nachtjes heeft kunnen slapen. Ja, mits en toch nog maar even uitstellen, is de inhoud van het antwoord op de hartelijke uitnodiging van Voorschoten van begin juni om samen te smelten tot één gemeente.



Het niet uitgesproken ja of nee van Wassenaar wordt uitgelegd aan Voorschoten. ,,De optie van fusie wordt onderzocht samen met andere mogelijkheden.''



In het onderzoek komen mogelijkheden aan de orde als volledige zelfstandigheid, meer ambtelijke samenwerking in de regio tot fusie.



Het ambtenarenapparaat van de twee gemeenten, die worden gescheiden door de N44 en A4, werkt al samen en zit sinds kort in één gebouw onder één leiding en een kleiner aantal leidinggevenden. Verder wil Wassenaar nu niet gaan in zijn toekomstvisie zonder dat er 'een open en brede discussie' wordt gevoerd. ,,Een zogenoemde samenspraak: wat vindt de Wassenaarder belangrijke criteria voor ons dorp?'' Dat wordt uitgezocht en de verkiezingen worden afgewacht.