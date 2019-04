Nieuwe reanimatiemethode getest: ‘Zo snel als het kan aan de machine'

Als de ambulance met alle toeters en bellen arriveert bij het HagaZiekenhuis, staat er al een heel team specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen klaar. Het team is even daarvoor binnen enkele minuten geformeerd. De gespecialiseerde medewerkers zijn werkzaam op diverse afdelingen van het ziekenhuis. De patiënt die ze verwachten is in elkaar gezakt met een hartstilstand en 20 minuten reanimeren heeft niet geholpen om het hart weer op gang te krijgen.