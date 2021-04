Nieuwe regels voor Airbnb in Den Haag: maximaal 30 dagen per jaar

In Den Haag gold al sinds begin vorig jaar een verbod op vakantieverhuur in woningen. Woningeigenaren in Den Haag bieden desondanks nog steeds massaal woningen aan toeristen te huur aan, zonder dat de gemeente ingrijpt. Vanaf 1 augustus moet er een vergunning en registratienummer worden aangevraagd. ,,Geen vergunning en geen registratie, betekent direct een boete”, waarschuwt Balster. Ga je een weekend weg, of een paar weken in de zomer? Dan kan je je huis verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb. Vijf keer, maximaal dertig dagen per jaar.”