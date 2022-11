Nieuwe Rembrandt ontdekt en geweldsuitbarsting in uitgaanscentrum: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Top 10Een nieuw schilderij van Rembrandt is ontdekt in Den Haag en een Hagenaar is veroordeeld tot een celstraf voor een zware mishandeling in het centrum van Eindhoven. Dit zijn onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Is er een hondenhater actief? Eén dode en één ernstig zieke hond

Is er een hondenhater actief in Zoetermeer? Hondenbezitters maken zich ernstig zorgen nadat meerdere huisdieren zijn vergiftigd. Eén hond overleed. ,,Als je last van ze hebt, zeg er dan wat van. Je gaat ze toch niet vergiftigen?”

Bart strooit as opa uit in Kuip, maar ziet geen probleem: ‘Op pannenkoek zit meer poedersuiker’

Feyenoord was het leven van Arnold. Won de club, dan was zijn dag top. Verloren ze, dan had hij een rotdag. Dankzij Bart, zijn kleinzoon, blijft hij ook na zijn dood met zijn favoriete club verbonden. Die strooide de as van zijn opa stiekem uit in de Kuip.

Zeer grote brand bij gadgetbedrijf in Den Haag onder controle, pand volledig ingestort

In een pakhuis op industrieterrein Leidschenveen in Den Haag is woensdagmiddag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Haaglanden schaalde gelijk op naar ‘zeer grote brand’. De vlammen zijn inmiddels onder controle, maar het pand is volledig ingestort en de brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met werkzaamheden.

Dirk Kuyt pakt ADO-spelers op training aan: ‘Als je er niet voor werkt, heb je aan mij de verkeerde’

Dirk Kuyt was in zijn eerste maanden als ADO Den Haag-trainer eerder beschermend dan hard voor zijn ploeg, maar de pijnlijke nederlaag bij Helmond Sport (2-1) lijkt voor een koerswijziging te hebben gezorgd. Voor het eerst zagen spelers van de Haagse club deze week de harde hand van de ADO-trainer.

Geen peuken meer te koop bij deze Albert Heijn: pilotzaak legt als eerste tabak aan banden

De Albert Heijn in Pijnacker is gestopt met het verkopen van tabak. De winkel voert deze ‘pilot’ uit en meet de gevolgen. Het filiaal is het eerste dat dit aanbiedt. Daarmee loopt de winkel voor op het verbod op tabak-verkoop in supermarkten dat in 2024 wordt uitgerold.

Nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt in Haags museum

Een olieverfschets die al ruim 100 jaar in bezit is van Museum Bredius blijkt een echte Rembrandt te zijn. Jarenlang bestond er onduidelijkheid over de echtheid van het werk. Onderzoeker Jeroen Giltaij weet het nu zeker: het paneel De Kruisoprichting is niet door navolgers gemaakt, maar door de meester zelf.

Paul durfde huis niet meer uit na bedreigingen van buurt: ‘Stond met ijzeren pijp in slaapkamer’

Tuinder Paul Fransen kreeg te maken met bedreigingen, brandstichtingen en zelfs een vuurwerkbom en een kogelbrief bij zijn huis toen hij zijn grond wilde verkopen voor huisvesting van arbeidsmigranten. In onderzoeksprogramma Zembla deed hij donderdagavond zijn verhaal. ,,Een brief met een kogel erin, dat kwam wel even binnen ja.”

‘Geweldsuitbarsting’ in uitgaanscentrum

Een stapavond in het Eindhovense uitgaanscentrum is voor een 27-jarige man in een nachtmerrie veranderd. Hij werd door een groep mannen niet alleen bewusteloos geslagen, ook werd er nog tegen zijn hoofd en lichaam geschopt toen hij roerloos op de grond lag. De verdachten sloegen op de vlucht en lieten het slachtoffer hulpeloos achter. De rechter veroordeelde twee verdachten uit Veldhoven en Den Haag vandaag tot celstraffen voor poging tot doodslag.

Hond gedumpt in ‘s Gravenzande, baasje al een week spoorloos

Een hond is begin deze week hulpeloos achtergelaten in ‘s-Gravenzande. De hond zat vastgebonden aan een paal en is door de politie opgevangen. Van het baasje is al een week lang geen spoor te bekennen. De politie doet nu een oproep in de hoop de eigenaar te vinden.

Ellendige wegopbrekingen voorbij in Den Haag? Nou nee

Wie dacht dat Den Haag na dit jaar van heftige wegopbrekingen het ergste wel heeft gehad, kan z’n borst natmaken. Na het beulswerk aan tramlijn 16 worden er in de stad tot zeker 2027 nog eens kilometers aan rails en haltes vervangen voor de tramlijnen 6 en 12. ,,Ik maak me er nu al ongerust over.”

