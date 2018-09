Nieuwe show oude rocker

Rot op met die geraniums heet de show die op zaterdag 13 oktober in première gaat in de schouwburg van Amstelveen. Vergezeld door schrijver en acteur Maarten Spanjer duikt de 75-jarige rockveteraan met verhalen en veel muziek terug in de jaren 50 en 60. De twee noemen zich vertegenwoordigers van een bofkontengeneratie. Hoewel Rudy Bennett tot de boegbeelden hoorde van de Haagse beat, is zijn show niet in eigen stad te zien. Wel staat hij 29 november in De Naald in Naaldwijk en 19 december in de Rijswijkse Schouwburg.