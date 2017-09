Nieuwe spelregels Haagse skyline: woontorens mogen hoger

,,Waarom moet uitgerekend de historische binnenstad worden verpest met moderne hoogbouw?’’, schreef Wijsmuller van de HSP in 2002 in een aanklacht tegen de in zijn ogen bouwzieke wethouder Arend Hilhorst (PvdA). Vijftien jaar later besluit Wijsmuller, inmiddels zelf wethouder, de maximale bouwhoogte overboord te gooien.



Is dat niet merkwaardig voor de voorman van de Haagse Stadspartij?

,,Hilhorst was wethouder in een tijd dat Den Haag ongeveer 470.00 inwoners telde. Nu zitten we op 528.000 inwoners en we groeien hard door, gemiddeld met 4.600 inwoners per jaar. We staan dus voor een heel grote opgave. Dat vraagt om anders omgaan met de schaarse ruimte. Dat was toen helemaal niet de discussie. Heb je nog zo’n leuk oud citaat voor me?’’



‘Als je dan de lucht ingaat, doe het dan niet saai en schijterig’. Ook uit 2002.

,,Kijk aan, dat past toch perfect bij onze visie?! Maar die uitspraak over Hilhorst en hoogbouw sloeg op een ontwerp van Richard Meier voor zeven torens aan het Spui. Plop plop plop, zo’n New Yorks plannetje dat even werd gelanceerd. Misplaatst. We gaan nu dus ook niet zomaar ergens een toren laten neerploffen.’’



Toch maakt deze nota de weg vrij voor grote torens. The sky is the limit.

,,Nee, kwaliteit is de limit. Een discussie over hoogte is eigenlijk heel plat. Hoogte is minder belangrijk dan de architectuur, hoe de toren staat, hoe de eerste verdiepingen worden ingevuld, de zon en de schaduw, het groen... De beleving op ooghoogte is superbelangrijk. Dat je niet van je fiets waait, dat er leven is op straatniveau en niet alleen maar expeditieruimten en uitritten.’’