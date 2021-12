Nieuwe start met baby op komst, dit dubbele benedenhuis met ‘cool’ souterrain was ‘ruwe diamant’

Sjoerd kocht het huis in 2013 en verbouwde het met het idee er oud te worden. Tijdens de renovatie liet de vrijgezel bewust ruimte voor zijn latere medebewoner. ,,Ik woonde in het centrum, maar kocht dit huis op de groei. Het was een ruwe diamant, een heel bijzonder project waar ik helemaal mijn ei in kwijt kon. Niet alleen ik, eigenlijk al mijn vrienden en ook familie zagen meteen de potentie. Het was een kale, betonnen schil en het heeft wel twee jaar geduurd voordat de verbouwing klaar was. Ik heb het super goed geïsoleerd, qua warmte maar ook qua geluid. Het idee was echt om hier de komende 30 jaar te gaan wonen, mét de vrouw van mijn dromen die ik nog moest tegenkomen.”



Die vrouw trok drie jaar geleden bij Sjoerd in. Blij met de ruimte die was geboden voor haar inbreng. ,,Ik denk dat ik wat meer kleur en sfeer heb toegevoegd”, zegt Suzanne. ,,Maar het was al een heel mooi huis. Als je bij de voordeur staat, verwacht je niet dat dit er achter schuilgaat. Het is heel breed en door het vele glas erg licht. En het souterrain is natuurlijk ook heel bijzonder, heel knus en lekker koel in de zomer.”