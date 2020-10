Nieuwe steun voor ondernemers, maar Iris wil ander werk: ‘Niet langer stilzitten’

VIDEO Veel coronapa­tiën­ten met migratie­ach­ter­grond op ic’s: ‘Taalpro­ble­men kunnen rol spelen’

9:08 Het merendeel van de coronapatiënten op de ic’s in het westen van Nederland is van niet-westerse afkomst. Dat zegt Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC. ,,Zie maar eens in quarantaine te gaan als je met een hele familie in een tweekamerappartement woont.’’