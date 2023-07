Nieuwe stoelen in Pathé Scheveningen: zwart, leer, elektrisch én verstelbaar

indebuurt.nl Marijke heeft sinds 3 jaar een camper: 'Ik heb er een tijdje in gewoond'

Het is zomervakantie en dat betekent voor veel mensen hetzelfde: lekker op vakantie. De een kiest voor een zonvakantie met het vliegtuig en de ander gaat met de camper of caravan op reis. Wij plaatsten een oproep met de vraag of wij binnen mogen kijken bij een aantal Haagse hotelkamers op wielen en daar zijn leuke reacties op gekomen. In dit artikel kijken we binnen bij de camper van Marijke de Vries (56 jaar) uit Den Haag.