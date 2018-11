Nieuwe techniek redt knie

Het voordeel van de methode is: je hoeft geen kunstknie. Althans, voorlopig niet. Dat is vooral een uitkomst voor jongere mensen, onder de 65 jaar. Op die leeftijd wil je liever nog geen kunstknie. Want die gaat waarschijnlijk niet lang genoeg mee én beweegt minder lekker. Onlangs is de eerste patiënt in het HagaZiekenhuis behandeld met een zogenoemde kniedistractor, een apparaat dat het kniegewricht een klein stukje uit elkaar trekt. Hierdoor kan er nieuw kraakbeen teruggroeien en vermindert de pijn. De methode is bij Haga geïntroduceerd door orthopedisch chirurg Sander Spruijt, die daar vorig jaar begonnen is. Hij paste de techniek al toe in de Sint Maartenskliniek in Woerden, die meedeed aan onderzoek naar de methode door het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de ontwerper van de distractor. Het onderzoek bevindt zich nog steeds in de experimentele fase, het effect is nog niet voldoende bewezen, maar de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. In het eerste jaar na de ingreep neemt de pijn flink af.

Artrose

De ingreep is alleen geschikt voor patiënten met ernstige knieklachten door artrose. ,,Lichte klachten behandelen we op een andere manier, bijvoorbeeld met fysiotherapie.'' Bij artrose, gewrichtsslijtage, is het kraakbeen tussen de botten (grotendeels) verdwenen. Dat veroorzaakt steeds meer pijn. Spruijt: ,,In het begin heb je weinig klachten, maar op een gegeven moment ga je het merken. Ineens heb je last van je knie na dat partijtje tennis. Of lukt het je niet meer om de 18 holes te halen bij het golfen, omdat het zo'n pijn doet.'' Kniepijn heeft een enorme impact, weet Spruijt. ,,Op een gegeven moment kom je nergens meer.‘’



Dat je nu in de Haagse regio als oplossing ook kunt kiezen voor 'kniedistractie' in plaats van een kunstknie, is winst voor de patiënt. ,,Als je pas vijftig bent en je kunt nog tot je zestigste door met je eigen knie, heb je toch tien jaar gewonnen. Dat is gunstig, want een kunstknie gaat maar zo'n twintig jaar mee en het is heel vervelend om voor de tweede keer onder het mes te moeten.‘’



In Nederland hebben bijna 1,4 miljoen mensen artrose.



