‘Nieuwe’ tellen door gemeente Den Haag vreet schaarse mankracht

Het systeem dat is uitgeprobeerd, houdt in dat op de woensdagavond als de stembussen sluiten, op het stembureau in de wijk alleen wordt geteld hoeveel stemmen elke partij heeft. Dit kan dan snel bekend worden gemaakt. De stemmen per individuele kandidaat werden een dag later geteld, de inhoud van alle stembussen werd daartoe naar de Fokker Terminal gebracht. Maar die is daar te klein voor, evalueert de gemeente. Daarnaast kost het ook handenvol werk. Er zijn duizend mensen meer nodig die stemmen tellen dan bij een reguliere verkiezing.

Dat belooft een probleem te worden, want het is nu al moeilijk om genoeg mensen te vinden die een stembureau willen bemannen bij verkiezingen. Een kwart van de stembureauleden is ambtenaar, de rest bestaat uit vrijwilligers die hiervoor betaald worden. Het lukte dit jaar maar ternauwernood om genoeg mensen te vinden voor de Statenverkiezingen en de stembusgang voor het Europees Parlement. De gemeente moest zelfs posters in kroegen ophangen om alle posten bemand te krijgen.

Buitenland

Bij de Europese verkiezingen blijken in totaal duizend stemmen uit het buitenland niet te zijn meegeteld, 2,8 procent van alle poststemmen. Den Haag had dit klusje ook op haar bord gekregen, maar de post was te laat. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was dat percentage nog 1,3 procent. De stijging van het aantal te laat ontvangen stemmen wijt Den Haag aan het feit dat de ambassades in verre streken niet meer als postbus mogen dienen. Iedere Nederlander die vanuit het buitenland zijn stem uitbrengt, moet die naar het IJspaleis sturen. De bevindingen worden gedeeld met het Rijk, zodat er van geleerd kan worden.