Nieuwe teststraat voor corona achter HMC Westeinde in Haags centrum

In de omgeving van Den Haag zijn er al drie teststraten: bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp, bij HMC Antoniushove in Leidschendam en bij een testcentrum in Naaldwijk. Daar komt nu de testlocatie bij HMC Westeinde bij.

De nieuwe locatie is vooral bedoeld voor mensen die niet met de auto naar Nootdorp kunnen. Mensen die zich in Nootdorp laten testen moeten dat verplicht doen vanuit de auto. De GGD benadrukt wel dat de teststraat in Nootdorp de voorkeur heeft, omdat daar meer mensen getest kunnen worden. Bij de toekomstige locatie in Den Haag kunnen er per dag maximaal 300 mensen worden getest, wat volgens GGD Haaglanden een beperkte capaciteit is.