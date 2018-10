Nieuwe Titaan voor jonge ondernemer

Even vragen aan ‘Veganis­tisch warenhuis in het hart van Den Haag’

13:26 Mooie tassen, schoenen, kleding en eten zonder plastic, dierlijke producten en ecovriendelijk. Als het aan onderneemster Martha Visser (36) ligt, is dat in 2019 allemaal te vinden in een veganistisch warenhuis in Den Haag. Ze is crowdfundingsacties gestart om de Big V Store te realiseren.