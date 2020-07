Nieuwe veerdienst biedt enkeltje Scheveningen-Harlingen

EVEN VRAGEN AANZeilen langs de Hollandse kust. Van bijvoorbeeld Scheveningen naar Vlissingen of richting Harlingen. Het is duurzaam, een beetje avontuurlijk en je hoeft er niet voor naar het buitenland.

Sluit dus naadloos aan bij de vakantiebehoeften in coronatijd. ,,Onze timing had slechter gekund’’, zegt Karel de Boer, die het initiatief nam tot de Kustlijn-route.

Vertel.

,,Je moet het zien als een zomerse veerdienst. We varen met de Twister, een 35 meter lang schip. Het heeft onder de namen SCH 34 Miranda en SCH 34 Alida Maria tussen 1981 en 1992 gevist vanuit Scheveningen. Nu is het een boot met plek voor achttien passagiers, verdeeld over hutten voor twee, drie en vier personen. Het leek me aardig om daarmee in de zomermaanden langs de kust van Nederland te varen.’’

Voordat we verder gaan: wat kost dat?

,,Per persoon varieert dat van 350 tot 450 euro per etappe van drie dagen. Je kunt bijvoorbeeld op 20 juli van Scheveningen naar Vlissingen. Of drie dagen later dezelfde route, maar dan andersom. Maar ook bijvoorbeeld op 7 augustus van Den Helder naar Scheveningen. Of een week later van Scheveningen naar Den Helder.’’

Had u het zonder corona ook verder weg gezocht dan nu het geval is?

,,Zeker. We zouden ook de oversteek naar Londen in ons programma opnemen. Maar de Britten stellen als eis dat je dan pas van boord mag na 14 dagen quarantaine. Dan gaat de lol er wel vanaf. Maar aan het hele coronaverhaal zaten voor ons meerdere kanten.’’

Het gooide niet alleen maar roet in het eten?

,,Nou nee, want je kunt aan boord voldoende afstand tot elkaar bewaren. Waarbij het natuurlijk wel zaak is dat elke hut wordt beslapen door mensen die bij elkaar horen. Maar corona versterkte ook een trend die er toch al zat aan te komen. Zoals lokaal met vakantie gaan. En zoals onthaasten op zee in plaats van op elkaar gepakt zitten in vervuilende vliegtuigen. (Hij lacht) Onze timing had slechter gekund.’’