Nieuwe vertraging in hoofdstuk Amare: onenigheid over één van drie geplande torens bij cultuurcomplex

Weer een tegenvaller in het hoofdstuk van Amare in het Spuikwartier. Bij het cultuurcomplex zouden drie torens worden gebouwd, maar de bouwer en de gemeente liggen met elkaar in de clinch over één van die gebouwen. De twee partijen zijn het niet eens over wat er in moet komen.

Het gaat om ‘Toren Cantate’ of ‘toren C’, zoals de nog niet gebouwde toren is genoemd, die op de plek komt van het Nederlands Dans Theater. Omdat de gemeente het niet eens wordt met de ontwikkelaar, dreigt het contract ontbonden te worden, laat wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) in een brief aan de Haagse gemeenteraad weten.

In het pand zou of een combinatie komen van een hotel en woningen of enkel de bestemming van hotel krijgen. Het is niet gelukt om daar een akkoord over te krijgen. Het aanbod van de bouwer zou ‘niet aan de gestelde eisen voldoen’, aldus de gemeente.

Renovatie

Wat nu? Ontbinding van de overeenkomst dreigt dus. Het zou kunnen dat de toren een nieuwe bestemming krijgt. Wat zeker is, is dat hierdoor de start van de bouw is vertraagd. Dat heeft niet alleen gevolgen voor toren Cantate, maar ook voor de renovatie van de Spuigarage en het definitief inrichten van het Stadsbalkon, een verhoogde looproute langs Amare. Voordat daarmee begonnen kan worden, moet toren C namelijk al staan.

De Spuigarage zou de komende tijd gerenoveerd worden. Een derde van het oppervlak zit onder de toren en kan pas aangepakt worden als die staat. Dit omdat de fundering van het te bouwen gebouw door de garage gaat. De kans is groot dat twee derde van de garage in oktober dit jaar al klaar is. Het is door deze nieuwe ontwikkeling nog maar de vraag wanneer de hele parkeerlocatie gereed is.

Als er geen tegenvallers meer komen is toren C op zijn snelst in 2027 klaar.

