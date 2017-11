Nieuwe videobeelden van rellen in Schilderswijk

Er zijn nieuwe videobeelden opgedoken van de ongeregeldheden in de Schilderswijk afgelopen zaterdag. In beide video’s is de onrust te zien die in de wijk ontstond nadat Marokko zich had geplaatst voor het komende WK voetbal. De Mobiele Eenheid was genoodzaakt om in te grijpen.

Regio15 plaatste vandaag een ingezonden filmpje op Twitter. Daarop is te zien hoe een motoragent wordt omsingeld door de joelende menigte op de Hoefkade. Op een gegeven moment achtervolgt hij iemand te voet. De politie laat in een reactie weten dat er tegen zijn voertuig werd geschopt en geduwd. Daardoor raakte de agent uit balans en moest hij zijn motor neerleggen. Hij achtervolgde vervolgens de persoon die dit veroorzaakte, maar diegene wist te ontsnappen. ,,De motorrijder is geen spullen kwijtgeraakt.’’ Het gerucht dat de agent zijn wapen zou zijn verloren is ook onjuist.

Stenen

Op zondag verscheen er op de facebookpagina van het Turks Dagblad ook een video waarop is te zien hoe de ME hardhandig optreedt tegen een scooterbestuurder. Op de beelden is ook een man en jongetje te zien, die wegrent voor de ME. De politie laat weten op de hoogte te zijn van de beelden. ‘Op het moment dat hij door de Jan van Goijenstraat reed, zou de bijrijder stenen bij zich gehad hebben. De ME besloot de scooterrijder met de bus de weg te versperren en tegen hem op te treden.’ De bijrijder was vlak daarvoor op de vlucht geslagen.

De bestuurder van de scooter heeft inmiddels aangifte gedaan. Daarnaast wordt zijn rol bij de rellen onderzocht.

Met het gezin van de man en het jongetje op de beelden is inmiddels persoonlijk contact geweest. Deze week gaan de betrokken ME- ers ook nog met het gezin in gesprek.

Quote Het is be­treu­rens­waar­dig dat een klein groepje ‘feestvierders’ op deze manier de viering van de WK-kwalificatie van Marokko heeft verstoord Michel de Roos

Michel de Roos, sectorhoofd bij de politie, laat weten dat wanneer de veiligheid van wijkbewoners in het gedrang komt, de politie ook als dusdanig optreedt. ,,Dat wordt ook van ons verwacht. Het is betreurenswaardig dat een klein groepje ‘feestvierders’ op deze manier de viering van de WK-kwalificatie van Marokko heeft verstoord. Als er mensen zijn die over ons optreden van zaterdag met ons in gesprek willen, zijn zij uiteraard welkom.”