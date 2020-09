Nieuwe voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945: ‘Door te herdenken houden we herinneringen aan verleden levend’

Paspoort

Thom de Graaf is geboren in 1957 in Amsterdam en studeerde rechten in Nijmegen. Hij deed tijdens zijn studie onder meer onderzoek naar de Indonesië-politiek van het eerste kabinet-Drees. De Graaf werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer als plaatsvervangend directeur Politie. Hij was van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer en tussen 2003 en 2005 vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Tussen 2007 en 2012 was hij burgemeester van Nijmegen en tussen 2012 en 2018 voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 2011 tot 2018 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Sinds 2018 is De Graaf vicepresident van de Raad van State.