Nieuwe voorzitter van Humanitas is een vrijwilliger: ‘We zijn niet bang van stapels enveloppen, bonnen en rekeningen’

Oostlander groeide op in een gelovig gezin in Boxmeer. Je om een ander bekommeren kreeg hij met de paplepel naar binnen. Hoewel hij het kerkelijke deel van de opvoeding achter zich heeft gelaten is het sociale aspect van zijn christelijke achtergrond nooit verdwenen. ,,Vanuit een gelovig nest ging ik studeren aan de Nijmeegse universiteit waar Karl Marx nog nauwgezet bestudeerd werd’’ vertelt de politicoloog.



,,Het maakte me een rationalist maar geen kille. Sociaal zijn, vriendelijk en zorgzaam zijn vind ik nog steeds noodzakelijk voor een goed leven. Omdat ik meer een doener dan een prater ben, koos ik ervoor om me als vrijwilliger in te zetten bij Humanitas. Daar tref je praktische vrijwilligers die niet denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Het zijn wél idealisten maar niet groots en meeslepend. Het zijn doeners die op huis-tuin-en-keukenniveau een medemens helpen.’’