‘Nieuwe vuilnisbakken bij In de Bogaard niet bruikbaar voor invaliden’

Bijna alle afvalbakken zijn bij de herinrichting van het winkelcentrum vervangen door grote, zwarte exemplaren. ,,Jammer dat er niet is gedacht aan minder valide en invalide mensen in een rolstoel en of scootmobiel’’, vindt partijlid Mirjam ten Brummelaar Hermans. ,,De klep open krijgen, is voor hen moeilijk. Er afval in deponeren, is bijna onmogelijk.”



Rijswijks Belang wil dat de gemeente de afvalbakken vervangt voor bakken die wel te gebruiken zijn voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, of dat de bakken worden aangepast met een klep op reikhoogte.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!