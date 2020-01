Nieuwe wending in Haagse corruptieaffaire

Zo kwam Guernaoui in het vizier

De Haagse corruptieaffaire begon, zo blijkt nu, met een onderzoek – Tyrus genaamd - naar omkoping van een ambtenaar van de gemeente door de salesmanager van zalencentrum Opera, Erding A. Al vlot kwam ook diens broer Atilla A. in beeld.

Dat blijkt uit de stukken die ex-wethouder Rachid Guernaoui van het OM heeft gekregen. Justitie vermoedde in het najaar van 2018 dat Erding A. ‘mogelijk samen’ met zijn partner Nino Davituliani (Groep de Mos-raadslid) vergunningen kon regelen op het stadhuis tegen betaling van 15.000 euro.

Op basis van die verdenking is de telefoon van Erding A. van half oktober 2018 tot half april 2019 afgetapt, ook de telefoon van zijn broer Atilla is afgeluisterd, van januari 2019 tot begin mei 2019.

In twee gesprekken duikt Guernaoui op, daarna richt het OM het vizier ook op de wethouder. De ex-wethouder van Groep de Mos wordt verdacht van corruptie en schending ambtsgeheim, vanwege ‘vermoedelijke betrokkenheid bij het tegen betaling verstrekken van subsidies die (deels) weer ten goede komen van het zalencentrum’, schrijft het OM in het proces-verbaal. Een woordvoerder van het Landelijk Parket wil geen toelichting geven op het onderzoek. Ook kan hij niet zeggen wanneer het OM naar verwachting een besluit neemt over eventuele vervolging van de corruptieverdachten. Volgens de advocaat van raadslid Davituliani en de partij Groep de Mos komt er in het onderzoek een ‘informant’ voor. Het OM kan daarover geen mededelingen doen.