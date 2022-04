Nieuwe wending in moordzaak Don Vrijmoet: getuigen wijzigen verklaringen, verdachte opnieuw vrijgelaten

Hagenaar verdacht van moord op Don Vrijmoet: ‘getuigen azen op beloning van Justitie’

Hagenaar M. ter S. (30) ontkent stellig dat hij in november 2018 de 53-jarige Don Vrijmoet doodgestoken heeft in diens woning aan het Rietveen in Den Haag. Vijf getuigen hebben hem in politieverhoren aangewezen als dader. Ter S. vermoedt dat ze een complot tegen hem hebben gesmeed. ,,Misschien willen ze me een hak zetten, misschien is het ze om de beloning te doen.”

25 augustus