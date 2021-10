Nieuwe woontoren bij cultuurpaleis door ruzie zwaar vertraagd: ‘We zitten daar nog jaren in een bouwput’

Vertraging na onenigheid over één van drie geplande torens bij cultuurcom­plex Amare

27 mei Weer een tegenvaller in het hoofdstuk van Amare in het Spuikwartier. Bij het cultuurcomplex zouden drie torens worden gebouwd, maar de bouwer en de gemeente liggen met elkaar in de clinch over één van die gebouwen. De twee partijen zijn het niet eens over wat er in moet komen.