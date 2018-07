Nieuwe zaak over te karige thuishulp in Den Haag: 'Het werd afgeraffeld'

Na verschillende telefoontjes met de zorgaanbieder en dreigen met een rechtszaak werd het aantal uren bijgesteld. Maar nu wil de familie het afgesproken aantal hulpuren wel graag zwart op wit hebben. En daar wringt de schoen. De gemeente, opdrachtgever van de zorgaanbieder, rekent sinds vorig jaar niet meer in uren, maar in klussen. Dus stonden Roopram en de gemeente gisteren tegenover elkaar in de rechtbank.

Sinds vorig jaar regent het klachten over de thuishulp. Cliënten zijn opnieuw beoordeeld. Een deel is er op achteruit gegaan, zeggen ze. Met de karige hulp die ze nu krijgen, redden ze het niet. 63 van hen hebben zich gemeld bij Wevers, die met zijn bureau Jurist Wevers, is gespecialiseerd in Wmo-zaken, de Wet maatschappelijke ondersteuning, die voorziet in thuishulp. De zaak van vandaag, zegt hij voordat de zitting begint, is cruciaal. ,,Stel, de rechter wil dat die vier uur worden vastgelegd, dan moet dat in álle zaken gebeuren.''