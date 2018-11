Nieuwjaar vieren in het doolhof van het voormalige ministerie

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken krijgt binnenkort bijzondere gasten. Geen ambtenaren die vergaderingen over het stimuleren van de werkgelegenheid of over moderne arbeidsrelaties, maar musici die bruisende elektronische muziek ten gehore brengen in het pand.

Cultuurpodium de PIP Den Haag organiseert namelijk een groot oud- en nieuwfeest in de doolhofachtige locatie aan de Anna van Hannoverstraat. ,,We gaan het jaar goed afsluiten en meteen goed beginnen”, zegt David Schoch, een van de eigenaren van de PIP. ,,Het is echt een ‘crazygebouw’. Je kan er helemaal in verdwalen. Geen ruimte is helemaal vierkant. Overal zijn hoekjes en vreemd gevormde ruimtes. Dat maakt het pand zo vet.”

Het gebouw is Schoch en mede-eigenaar Stefan Dobrev niet onbekend. ,,Vroeger gingen we graag skaten voor het ministerie. De bewakers stuurden ons toen altijd weg. Nu, een paar jaar later, mogen wij de bewakers zelf inhuren. Grappig is dat.”

Kerk

De organisatie van de PIP doet wel vaker uitstapjes naar andere locaties. Schoch: ,,Voorgaande jaren hebben we weleens feesten gehad in de kerk. We houden wel van uitdagende en vooral indrukwekkende locaties.” Dit jaar dus geen uitzondering. ,,Via via zijn we bij dit gebouw uitgekomen. We hebben de afgelopen maanden al vaker met Sociale Zaken samengewerkt. Er zitten statushouders in het pand en daar organiseren we activiteiten voor. Wij komen bij hun langs en soms komen zij naar ons.”

In het kolossale gebouw zet de PIP drie verdiepingen af voor het feest. ,,Er is ruimte voor ongeveer 1500 mensen”, zegt Schoch. ,,We hebben drie hoofdzalen met verschillende soorten muziek. Het is niet alleen elektronische muziek, maar ook Nederlandstalige muziek en hip-hop. Voor ieder wat wils.” Welke artiesten langskomen, blijft nog even geheim. ,,Nog niet alles staat vast en we willen nog even wachten met de bekendmaking.’’

Groepsexpositie

Het is overigens niet het enige evenement dat de PIP in het gebouw organiseert. ,,In december organiseren we vier evenementen. We beginnen op zaterdag 15 december met een muziekavond, 20 december hebben we een groepsexpositie en 29 december is er een vintage markt. Als afsluiter natuurlijk het nieuwjaarsfeest.”

Volgende week begint de kaartverkoop van het feest via de website van het cultuurpodium.