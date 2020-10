Nieuwjaarsduik Scheveningen misschien met kleine groep

Nieuwjaars­dui­ken ’s-Gravenzan­de en Monster vallen in het water: ‘Je kunt niet duiken met een mondkapje op’

7 oktober Wie had gehoopt het jaar 2021 met een frisse duik te kunnen beginnen, kan die plannen voorlopig in de ijskast zetten. De nieuwjaarsduiken in ‘s-Gravenzande en Monster vallen door corona volledig in het water. ,,Het is niet te organiseren.”