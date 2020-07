Nieuwste attractie van Madurodam is open: vlieg mee in The Flying Dutchman

The Flying Dutchman is in de eerste plaats een eerbetoon aan de 100-jarige KLM. De luchtvaartmaatschappij en haar eerste president-directeur, Albert Plesman, speelden een belangrijke rol bij de oprichting van het familiepark in 1952. ‘KLM en Plesman waren één van de inspiratiebronnen voor Nederlanders tijdens de wederopbouw van ons land. Ze belichaamden precies dat waar Madurodam tijdens de beginjaren voor stond en nog altijd voor staat: een stukje hoop bieden voor de toekomst, door het mooiste van Nederland te laten zien', aldus het attractiepark.

Durven

Bezoekers maken een vlucht langs verhalen over dromen, over durven en over creativiteit in Nederland van de laatste honderd jaar. Zodra de motoren beginnen te draaien, vliegen bezoekers over de Amsterdamse grachten, langs de reusachtige containerschepen in de Rotterdamse haven, nemen ze een duik in kunstzinnige en architectonische meesterwerken en niet te vergeten, de muzikale wereld.