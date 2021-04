Nieuwste, nare virusvariant: P1. Da’s geen parkeerplek waar we naartoe willen

Luister naar mensen die er verstand van hebben. In een ingezonden brief, deze week in onze krant, las ik dat iemand mij een ‘citywatcher’ noemde. Een mooie benaming dus vol trots zei ik in mijn badjas tegen mevrouw Bral, die net ontwaakt was: ‘Voor je staat een citywatcher’. ‘Klopt’, reageerde zij enthousiast. Ze is nooit enthousiast dus dat verontrustte mij. ‘Je hebt inderdaad een shitty worstje.’ Ik zal u over de verdere afloop geen mededelingen doen - maar inmiddels is een verkoopmakelaar ingeschakeld.