Nijntje viert verjaardag met boekie innut Haags

Nieuw leven voor oude Planetari­um in Museon: ‘De magie werkt nog steeds’

19:47 Het Museon heeft plannen om het oude Zeiss Planetarium van de Haagsche Courant weer in gebruik te nemen. De bijna 100 jaar oude projector is door een groep enthousiaste liefhebbers (in Duitsland) gerestaureerd. Proefvoorstellingen in een museum in Enschede pakten verrassend goed uit. ,,De magie van het planetarium werkt klaarblijkelijk nog steeds”, zegt directeur Peter de Haan van het Museon.