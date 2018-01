Nijpend tekort aan woningen, prijzen rijzen de pan uit

Een huis kopen in de Haagse regio? Succes! Er is een nijpend tekort aan woningen. Prijzen zijn hoger dan ooit. Visten tot voor kort met name starters achter het net, inmiddels heeft vrijwel iedere doelgroep het moeilijk.

In Den Haag werden van oktober tot en met december 16,5 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit de jongste cijfers van de regionale afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In het laatste kwartaal van 2017 wisselden 'slechts' 1.297 huizen van eigenaar. De prijzen zijn in een jaar tijd met maar liefst 21,2 procent gestegen. Een woning kost op dit moment gemiddeld 289.410 euro.

Landelijk wordt 28 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Woningen worden ook de komende periode weer duurder, verwacht voorzitter Jan Kokje van NVM Haaglanden. ,,Prijzen zijn inmiddels terug op het niveau van vóór de financiële crisis”, vertelt hij. ,,Of al een recordhoogte is bereikt, valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk het niet.” Waren tot voor kort met name starters ‘de dupe’ van de stijgende prijzen, inmiddels wordt vrijwel iedere doelgroep geraakt. ,,Prijsstijgingen en schaarste vind je overal."

Dat er minder woningen worden verkocht, heeft meerdere oorzaken, vertelt Kokje. ,,Het aanbod slinkt: die trend zet zich verder door. Bovendien worden mensen voorzichtiger in het verkopen van hun huis. Ze denken: ‘Als ik nu mijn woning verkoop, kan ik dan zelf nog wel iets nieuws vinden?’ Vaak vinden ze het een veiliger idee om eerst zelf een geschikte woning te zoeken, voor ze hun huis in de verkoop zetten.”

Quote Mensen worden voorzichtiger in de verkoop van hun woning Jan Kokje (Voorzitter NVM Haaglanden)

Hoewel het aanbod steeds verder afneemt, is de makelaar nog niet bang dat de woningen compleet 'op' raken. ,,In Den Haag nog nooit zoveel woningen in aanbouw geweest als op dit moment”, legt Kokje uit. ,,Het is noodzakelijk dat de gemeente blíjft bouwen. Alleen dán kunnen we woningnood voorkomen.”

Regio

Ook Delft, Westland en Zoetermeer laten flinke prijsstijgingen zien. In Delft namen de prijzen in een jaar tijd toe met 17,5 procent. Een woning kost er momenteel gemiddeld 247.941 euro. Het aanbod neemt af. Er werden in het laatste kwartaal van 2017 209 woningen verkocht: bijna twintig procent minder dan in het laatste kwartaal van 2016.

In Westland kost een huis momenteel gemiddeld 287.199 euro. Dat is 6,5 procent meer dan een jaar eerder. In de gemeente werden 231 woningen verkocht in de afgelopen periode, een daling van 6,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Een huis staat gemiddeld 51 dagen te koop, vorig jaar waren dat er nog 73.