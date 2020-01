Nikkie Tutorials, Albert Verlinde of Peter R. de Vries: Wie wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag?

Onderne­mers Wagen­straat in Haagse binnenstad woest: ‘Wij zijn gewoon het afvalputje’

7:02 Ondernemers van de Wagenstraat in het centrum van Den Haag zijn de overlast van fietsers en scooters helemaal zat. Ook zijn ze woest dat de gemeente geregeld het afval op straat laat liggen. Zij eisen in een brief dat de gemeente gaat handhaven. ,,Wij zijn gewoon het afvalputje van het centrum”, zegt een van hen boos.