Niks te doen? Tips voor in de vakantie: Schaatsen, wandelen, sporten of een museum online

1. Rondje schaatsen op de Uithof

Schaatsen kan niet? Toch wel! De Uithof in Den Haag is een van de vijf ijsbanen in Nederland waar je nog de ijzers onder kunt binden. De 400 meterbaan mét krabbelhoek, waar de buitenlucht lekker doorheen waait vanwege de open dakconstructie (daarom hoeft hij niet dicht), is gewoon elke dag geopend. Het is wel een beetje anders dan normaal: met de hele familie in een treintje achter elkaar, dat is niet toegestaan. En alleen kijken? Sorry, nu even niet. Dus ziet opa het niet zitten om zelf het ijs op te gaan? Dan blijft hij thuis. Verder: vergeet niet te reserveren voor een tijdsblok via deuithof.nl. Vol is vol.