NK-finale erg dichtbij voor Hijs Hokij: ‘Het is nu zaak om die binnen te halen’

Nog voor de eerste face-off van de wedstrijd tegen Devils Nijmegen was er goed nieuws voor de Haagse ijshockeyers. Er komt toch een finale om het Nederlands kampioenschap. Die stond danig op de tocht, omdat er dit seizoen geen tijd is om de Final Four (de beste vier Nederlandse team spelen play-offs met halve finales en een eindstrijd) te spelen. Oorzaak is dat het Nederlands ijshockeyteam olympische kwalificatiewedstrijden moest afwerken. Aanvankelijk werd overwogen om de hoogst eindigende Nederlandse club in de BeNe League kampioen te maken. Maar daarvan is men teruggekomen.