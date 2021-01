Nobelprijs of Beste Kapper van Nederland? ‘Je leven is pas begonnen als je een award hebt gewonnen’

Auto scheurt met 216 kilometer per uur voorbij verkeerspo­li­tie Den Haag: rijbewijs kwijt

5 januari Niet een auto maar een ‘raket’ scheurde gisteravond langs een surveillanceauto van de verkeerspolitie op een snelweg in de omgeving van Den Haag. De hardrijder knalde met 216 kilometer per uur over de weg, op een plek waar ‘slechts’ 130 kilometer per uur was toegestaan.