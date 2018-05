Noeste arbeid in de zorgmoestuin: 'Mensen bloeien hier op'

VideoBurgemeester Pauline Krikke heeft gisteren in het Haagse Westbroekpark 'Greens in the Park' geopend. Het nieuwe horecaconcept bestaat uit een restaurant en een zorgmoestuin waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Greens is gevestigd op de plek waar voorheen een midgetgolfbaan te vinden was. Krikke overhandigde gisteren bij wijze van opening een plaquette, waarna een wandeling door de tuin volgde. ,,Ik stimuleer graag dit soort initiatieven, zeker op zo'n mooie en typisch Haagse plek als het Westbroekpark'', liet de burgemeester weten. Met de groenten die zij in de tuin plukte, werd vervolgens in het restaurant een amuse gemaakt.

En dit is precies hoe Greens in zijn werk gaat: het commerciële restaurant werkt met producten uit de eigen tuin. Deze tuin wordt onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Het restaurant financiert de zogenaamde 'onrendabele top' van de zorgtuin en de zorgtuin voorziet de keuken van eerlijke producten, direct uit onze eigen voedingsbron'', legt mede-initiatiefnemer Robert-Jan Vermeulen uit. ,,Daarnaast creëren we een zinvolle dagbesteding voor ongeveer 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.''

Zij worden hierbij begeleid door professionele begeleiders van de stichting Mens en Tuin. Mijke van Waesberge is één van die begeleiders en zij legt uit dat ze mensen echt ziet opbloeien door het werk in de moestuin. ,,Iedereen werkt op zijn eigen niveau en tempo, het is echt maatwerk. De medewerkers komen hier graag en werken ontzettend hard. Dat is heel mooi om te zien.''

Greens is vanaf vandaag open voor publiek. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 20.00 uur.

Volledig scherm Van links naar rechts: Wessel Tiessens (gebiedsontwikkelaar), Robert-Jan Vermeulen (mede-initiatiefnemer), Djoeke Delnooz (mede-initiatiefnemer) en burgemeester Pauline Krikke. © Yvette Koedam