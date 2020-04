Nog 12.000 kilometer voor de boeg voor bestemming Scheveningen van zeilschip Bark Europa

Half maart lag het zeilschip Bark Europa nog in de haven van Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, in Argentinië. De bemanning was net terug van hun laatste Antarctica expeditie. En toen kwam de totale lockdown. Niemand mocht meer aan of van boord. Om havenkosten te besparen, heeft Bark Europa uiteindelijk toch de trossen los gegooid. Met 19 mensen (11 vrouwen en 8 mannen) zijn zij op weg naar hun thuishaven: Scheveningen.

Waar varen jullie nu? En hoe lang moeten jullie in vredesnaam nog?

,,Op ongeveer 1300 kilometer uit de kust, halverwege tussen Buenos Aires en Rio de Janeiro. We hebben tot nu toe ongeveer 4800 kilometer achter de rug en nog ongeveer 12.000 kilometer te gaan, tenminste, als we vanwege de wind niet te veel van onze geplande route moeten afwijken. We varen gemiddeld 240 kilometer per dag. Voor de resterende 12.000 kilometer zullen we dus nog zo'n 50 dagen nodig hebben.''

Worden jullie niet gek van elkaar?

,,Nee, zeker niet. We zijn allemaal gewend om lange oceaanreizen te maken en in een beperkte ruimte met elkaar samen te wonen. De truc is om op tijd je frustraties te uiten en daar hebben we onze dagelijkse meeting met de voltallige bemanning voor.''.

Kunnen jullie een beetje lachen? En waarom dan wel?

,,Op 31 maart was Natalie jarig. Dan flansen we cadeaus in elkaar en maken het gezellig. Na het avondeten was er een heerlijke taart, gebakken door onze geweldige kok Gjalt. Na die taart hebben we karaoke gezongen. Super oubollig, maar zo grappig.''

Zijn jullie trouwens niet bang dat het misgaat? De reis is niet geheel ongevaarlijk?