Nóg avontuurlijker spelen in het Haagse bos

Om goed aan te sluiten bij wat kinderen voor speeltoestellen willen, hebben ze mee kunnen beslissen over het ontwerp. Staatsbosbeheer, eigenaar van het Haagse Bos, heeft samen met het stadsdeel Haagse Hout waarin het stadsbos ligt, de verkiezingen georganiseerd. De reden dat de 14 jaar oude speeltuin wordt vernieuwd, is omdat hij aan vervanging toe is.



Boswachter Van Leeuwen is enthousiast over het aanpakken van de populaire speelplek van kinderen. Voor de winter wordt het eerste deel van de nieuwe speeltuin, vanaf het Malieveld gezien in het eerste stuk Haagse Bos, afgerond. In het voorjaar wordt met het tweede deel begonnen.



Tegelijkertijd knapt Staatsbosbeheer het Huttenbos op. Dat stuk speelbos met natuurlijke materialen ligt vanuit het Malieveld gezien óver de Laan van Nieuw Oost Indië langs de grote vijver. Er zijn boomstammen om op te klauteren en te leren je evenwicht te bewaren, paaltjes om te hinkstapspringen en in deze overgangsfase nog één hut van takken. Ook dit speelbos wordt volgens boswachter Van Leeuwen spannender en weer nieuw voor kinderen.



Er is bewust gekozen voor dit seizoen voor de twee opknapbeurten. Kinderen spelen nu minder buiten.