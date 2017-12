'Nog dichter bij de originele Pink Floyd'

Je vindt ze over de hele wereld: Pink Floyd tributebands. Enkele weken geleden werd Durga McBroom nog gevraagd voor een concert in Guatemala. ,,Geweldig toch?'' reageert de Amerikaanse zangeres. ,,Ik ben de aardbol al vele keren rondgevlogen om de zangpartijen te doen in songs als The Great Gig In The Sky. Ik doe het met veel plezier.'' Drie decennia geleden benaderde Pink Floyd-gitarist David Gilmour McBroom om de band te versterken als achtergrondzangeres. ,,Ze hadden er al twee, maar David wilde meer 'kleur' op het podium. Aangezien ik goed overweg kon met lage noten, vulde ik de anderen goed aan.''



Zangeressen kwamen en gingen, maar Durga McBroom werd een vaste waarde bij Pink Floyd. Ze nam deel aan drie wereldtournees en zong mee op het laatste album The Endless River. Schitterende herinneringen heeft ze eraan overgehouden. ,,Grote indruk heeft het gedenkwaardige concert in Venetië op me gemaakt. Dat was in 1989. We speelden op een drijvend podium tegenover het San Marcoplein en keken uit over een zee van kaarslichtjes. Onvergetelijk.''



Het is niet vreemd dat McBroom een veelgevraagde gast is geworden bij bands die de muziek van Pink Floyd eren. ,,Ik krijg veel verzoeken via Facebook. Als het in mijn agenda past, stem ik meestal toe. Weet je, het zijn allemaal liefhebbers van Pink Floyd en dan is het mooi als je ze kunt helpen.''