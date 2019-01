Nog drie mensen op intensive care na explosie Den Haag

Van de tien mensen die gewond raakten door de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in het Haagse Laakkwartier liggen er nog vier in het ziekenhuis. Dat meldt burgemeester Pauline Krikke vandaag, die vanmiddag poolshoogte kwam nemen bij de getroffen woningen. Drie mensen liggen nog op de intensive care.

Eén van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis ligt, is de 28-jarige Sherwien Ramgolan. Hij zat gisteren na de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag urenlang bekneld in de kruipruimte. Volgens zijn neef Wiekash maakt hij het naar omstandigheden goed. Hij werd vannacht naar intensive care overgebracht en werd toen geopereerd aan zijn benen. ,,De operatie is succesvol verlopen’’, aldus Wiekash.

,,Mensen werden vanochtend wakker en realiseren zich nu des te meer dat wat er gebeurd is. Het is nu echt ingedaald bij de mensen”, blikte burgemeester Krikke vanmiddag in de Jan van der Heijdenstraat terug op de gebeurtenis. ,,Nu wordt er met man en macht gekeken of het veilig is voor de mensen om terug te keren. Het mot eerst zeker zijn dat de woningen veilig zijn. We hopen dat dat zo snel mogelijk kan.”

Onderzoek

De politie heeft een zogenaamd ‘Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart, wat inhoudt dat er 25 man zich bezighouden met het vinden van de oorzaak van de explosie. Dat heeft de politie gedaan wegens de grote impact in de woonwijk en de omvang van het onderzoek. Dit staat onder leiding van een officier van justitie.



Vermoedelijk was het een gasexplosie, al houdt de politie zoals gebruikelijk alle mogelijkheden open.



Na het instorten van de portiekwoningen zijn uit veiligheidsoverwegingen tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Forensisch experts onderzoeken vandaag een deel van de panden. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen die gisteren werden getroffen door een verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag.

Dicht