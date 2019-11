Nóg een corruptiemelding in stadhuis: Bouwbedrijf VolkerWessels had topambtenaar Henk in zijn zak

Henk Harms, directeur ontwikkelingen en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling is ontheven uit zijn functie voor het project. Een commissie onderzoekt of hij achter de rug van de projectdirectie om de aannemer bevoordeelde. Dat zou gebeurd zijn door onder meer de meerwerkverzoeken van de bouwer te honoreren. Ook zou Harms de verdeling van de kosten voor de bouwplaats in het Spuikwartier op eigen houtje hebben aangepast ten gunste van aannemer VolkerWessels.

Harms had toegang tot een business seat van VolkerWessels in stadion de Kuip in Rotterdam, schrijft NRC, een gegeven dat ook door de gemeente wordt onderzocht. De aannemer heeft in een reactie aan de rkant ontkend bevoordeeld te zijn door de ambtenaar.

Bij uitzondering informeren

De gemeente Den Haag heeft vandaag ‘bij uitzondering’ een mededeling naar buiten gebracht over de kwestie. Daarin laten zij weten dat het onderzoek al enige tijd gaande is en dat er inmiddels ‘aanvullende signalen’ zijn bijgekomen.

Het onderzoek verloopt via de gebruikelijk stappen. De gemeente laat weten nog niet publiekelijk een uitspraak te kunnen doen, omdat het onderzoek nog loopt en er nog geen conclusies zijn.

Kosten

In de zomer van 2018 bleek al dat de kosten voor het Spuiforum opliepen. Het Haagse stadsbestuur moest tientallen miljoen euro extra in de bouw steken om het complex mooier te maken, dat ook nog eens later dan gepland klaar is.

In december vorig jaar uitte wethouder Boudewijn Revis (VVD) nog zijn zorgen over de samenwerking met VolkerWessels, de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouw van onder meer het Spuicomplex.

Volgens NRC zal burgemeester Johan Remkes vanmiddag de gemeenteraad informeren.

Quote Het verbaast mij niks Peter Bos, Haagse Stadspartij

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij reageert gelaten op de nieuwe, vermeende fraudekwestie in Den Haag. ,,Het verbaast mij niks. Ik heb de laatste jaren hele reeksen vragen gesteld over VolkerWessels-projecten die financieel uit de hand liepen en waar wij als gemeente dan voor op moesten draaien.’’

Hij noemt nadrukkelijk het busplatform op NS-station Den Haag Centraal (plus vijf miljoen), het woningbouwcomplex aan de Vuurtorenweg, woonflat Sonate bij het Spuiplein en het onderwijs- en cultuurcomplex dat nu Amare heet (plus dertig miljoen euro).

Achteraf

Bij een van de laatste miljoenoverschrijdingen was voor Peter Bos de maat vol: ,,Ik heb het Haagse stadsbestuur toen nadrukkelijk gevraagd om niet meer in zee te gaan met VolkerWessels. Wat mij betreft was het klaar.’’

Dat hij achteraf wellicht gelijk krijgt over de ‘veel te hoge kosten’ die de bouwer in rekening bracht, is een schrale troost.,,We waren erbij. We hebben signalen afgegeven. Maar daar koop je nu natuurlijk niks voor.’’