Nog één druivenpluk en dan is de Haagse wijnoogst weer binnen

Nog één druivenpluk en dan is de wijnoogst weer binnen voor dit jaar. Morgen worden in de Haagse stadswijngaard naast het Hildebrandplein vanaf 13.00 uur de laatste nog volle klimplanten van hun souvignier gris-trossen verlost.

Souvignier wat? Het gaat om een witte druif die het goed doet in een klimaat dat niet voor alle witte soorten even goed uitpakt, vertelt de Haagse wijnboer (en wijnimporteur) Frank Koome: ,,Deze soort kan tegen een stootje en is bovendien prima te drinken.’’

Vijf jaar geleden is het alweer dat een groepje kenners en liefhebbers besloot om hier in Moerwijk - ingeklemd tussen een drukke verkeersader en een spoorweg - tot de oprichting van de eerste en enige stadswijngaard over te gaan. En zowel de lol van de bij elkaar 47 gelegenheidsboeren als de kwaliteit van de wijn is sindsdien alleen maar toegenomen, stelt Koome opgewekt vast.

,,Wat ook zo mooi is’’, constateert hij, ,,is de enorm diverse samenstelling van de groep. Op het land werken niet alleen geboren Hagenaars, maar ook Zuid-Afrika, Italië, Duitsland, Nigeria en Mexico zijn bij ons goed vertegenwoordigd.’’

Bekendheid

Wat hem nog wel tegenvalt, is de geringe bekendheid van deze Haagse hobby: ,,De reacties zijn nog steeds vaak in de trant van: ‘een Haagse wijngaard, echt?’. Komt omdat we niet zo makkelijk vanaf de weg zijn te zien, denk ik.’’

Het kan de stemming niet drukken. Morgen wordt er niet alleen geplukt, maar zeker ook geproefd van de vorige oogst. Waarbij iedereen welkom is om mee te proosten. ,,Of er nog wat te wensen overblijft? Jazeker. We grenzen aan een spoordijk en zouden graag zien dat die grond geschikt wordt gemaakt voor een bloemenweide. Voor de bijen. We hopen daar met het gemeentebestuur uit te komen.’’