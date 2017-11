Nog een jaar lang contant geld in Haagse stadsbus

HTM had eerder dit jaar nog laten weten dat er vanaf 2018 geen contant geld meer in de voertuigen zou worden geaccepteerd. De vervoerder laat nu weten dat dit minimaal een half jaar is uitgesteld. ,,Net als voor andere grootstedelijke ov-bedrijven is deze datum ook voor HTM niet haalbaar,'' meldt een woordvoerder van HTM. ,,Dit heeft te maken met verkrijgen van de financiering van de nieuwe apparatuur en het langdurige Europese aanbestedingstraject. Ook het inbouwen en testen van de betaalapparatuur, inclusief alle achterliggende processen, kost tijd.''

Veiligheid

Maar vanaf de tweede helft van volgend jaar is cash geld in de bus dan echt taboe. Ja kan dan alleen nog betalen met pinpas of creditcard. In de trams wordt contant geld overigens nog wél geaccepteerd. ,,Maar uit veiligheidsoverwegingen kan dat alleen nog bij een automaat. De trambestuurder kan deze automaten niet openmaken.'' Volgens de woordvoerder is de ruimte in bussen te beperkt om een kaartjesautomaat te installeren die ook muntgeld accepteert.