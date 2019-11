Nog één jaar tot de snorfiets in Den Haag de weg niet meer op mag: 'Van mijn Tommie blijven ze af'

Kozakken­koor op tournee: 'Muziek is medicijn tegen oorlog'

13:34 Marcel Verhoeff maakt zich zorgen over de toestand in de wereld. Toch lijkt de politiek ver van hem af te staan wanneer hij voor zijn bejubelde kozakkenkoor de eerste maat slaat van het Russische volkslied Kak Molody my Byla.