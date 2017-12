Nog één keer gaat Fred Dillewaard de ring in: 'Kickboksen? Ook goed!'

'Vuurwerkverbod moet landelijk ingevoerd worden'

11:40 De Haagse burgemeester Pauline Krikke is positief gestemd over een algeheel verbod op knalvuurwerk tijdens Oud en Nieuw, wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in een nieuw rapport als aanbeveling naar buiten heeft gebracht, maar dat heeft volgens haar alleen kans van slagen als het landelijk wordt ingevoerd.