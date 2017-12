Nog één keer praten over zwarte piet

Even vragen aanWie dacht dat met het vertrek van de sint de discussie rond zwarte piet is verstomd, heeft het mis. Het Haagsch Historisch Museum houdt zondag 17 december een lezing over de knecht aller knechten.

Waarom zo laat nog een lezing over de historische betekenis van zwarte piet?

,,De lezing wordt gegeven door Alex van Stipriaan. Hij is professor in Caraïbische Geschiedenis en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft vaak over het onderwerp geschreven en gesproken. Zijn drukke agenda liet het niet toe om eerder te komen.''

U hebt deze datum niet gekozen om te voorkomen dat er voor- en tegenstanders met elkaar in de clinch gaan?

,,Absoluut niet, want wij hebben geen mening in de discussie. Wij plaatsen zwarte piet in zijn historische context. Wat is er bijvoorbeeld in de loop der tijd veranderd aan deze figuur?''

Waarom gebeurt dit uitgerekend in uw museum?

,,Zwarte piet heeft geen Haagse achtergrond, maar we hebben hier deze maanden een tentoonstelling die feilloos aansluit bij de problematiek. Die gaat over Afrikaanse bedienden aan het Haagse Hof.''

Wie waren die bedienden?

,,Het is het levensverhaal van Willem Frederik Cupido, Guan Anthony Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden die in de achttiende eeuw in slavernij aan Europese hoven werden geschonken.''

Wat is hun band met het Haags Historisch Museum?