Nog een steekpartij in Den Haag, man op straat neergestoken

Haagse sportveren­gin­gen trekken nieuwe leden, maar vrijwilli­gers en accommoda­tie verdienen aandacht

Haagse sportclubs doen het veel beter dan de verenigingen in de rest van Nederland. En dat terwijl de coronapandemie pas net achter de rug is. 41 procent van de clubs is vitaal, terwijl dit landelijk gezien maar voor 20 procent van de sportverenigingen geldt.