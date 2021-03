Nog een week en dan is de Mall of the Netherlands echt open

Nog een week en dan gaan de deuren van de Mall of the Netherlands op donderdag 18 maart officieel open voor publiek. Het openingsfeest wordt doorgeschoven, naar het moment dat onder meer restaurants en de bioscoop ook in gebruik zijn.

Inmiddels is het gigantische complex van 117.000 vierkante meter in Leidschendam verhuurd voor 92 procent. In het winkelcentrum komen of zijn winkels als H&M, Nijntje, G-Star en Rituals.

Ondanks de coronamaatregelen is het vanaf volgende week mogelijk om veilig te winkelen in het winkelcentrum. Zij het wel via click & collect of op afspraak. Essentiële zaken en de versmarkt zijn wel toegankelijk.

Volhouden

Om te voldoen aan de richtlijnen van de overheid zijn er bij elke entree desinfectiezuilen aanwezig, worden er binnen mondkapjes gedragen en kunnen bezoekers op een veilige afstand van elkaar bewegen. ,,We hadden ons de openingsdag heel anders voorgesteld. Maar onze eerste prioriteit is nu dat de ondernemers omzet kunnen gaan maken. Later dit jaar volgt een groot openingsfeest. We moeten nog even volhouden, maar zodra de maatregelen verder worden versoepeld, kunnen consumenten en ondernemers met volle teugen gaan genieten van de beleving die Westfield Mall of the Netherlands gaat bieden’’, zegt manager Bart van Twillert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.