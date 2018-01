Nog even en lijn 16 rijdt weer door het centrum

Onderbroken

Op het Kerkplein is te zien dat de tramrails over een lengte van een meter of drie zijn onderbroken. Daar wordt deze week nog niets aan gedaan. Het werk zou volgende week worden hervat.



De stremming van de populaire lijn 16 had aanvankelijk mogelijk tot de zomer geduurd. Het was de bedoeling dat er een zogenoemde 'calamiteitenroute' zou worden aangelegd. Bij problemen in de tramtunnel zouden de lijnen 3 en 4 van de Randstadrail dan via die weg kunnen worden omgeleid.



Maar die handelingen zijn uitgesteld door de gemeente, omdat ze te tijdrovend waren. Dat kwam mede omdat er extra 'trillingdempende' maatregelen hadden moeten worden genomen. Uit onderzoek bleek dat er anders flinke geluidshinder op en rond het Kerkplein en de Dagelijkse Groenmarkt zou ontstaan.



Het is de bedoeling dat de nieuwe fundering nu pas in 2022 en 2023 zal worden aangelegd. Er staan dan ook meteen werkzaamheden in de aangrenzende Torenstraat gepland.