‘Nog even onzeker of burgemeester Remkes weg kan van Gran Canaria’

Mijn allessie Kaspar deelt leven met iemand uit dezelfde wereld: ‘Surfgek zijn, dat was wel een voorwaarde’

15 maart Voor topsporter Kaspar Hamminga is surfen een way of life. Een leven dat hij bij voorkeur deelt met een vriendin uit hetzelfde wereldje – maar vind die maar eens. En toen was daar ineens Dominga Valdes: surfen als de beste én leuk om te zien. We spraken het stel voor de rubriek Mijn allessie.